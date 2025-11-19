Тернопіль: вже 25 загиблих, серед яких 3 дітей, унаслідок російського обстрілу

У Тернополі в результаті масованого обстрілу російськими військами загинуло 25 людей, з яких три — діти. Ще 73 особи, зокрема 15 дітей, отримали поранення.

🔴 Аварійно-рятувальні роботи продовжуються

Наразі на місці трагедії працює понад 160 рятувальників, серед яких — кінологи, верхолази, та спецпідрозділ «Дельта». Також залучено близько 45 одиниць техніки ДСНС, в тому числі роботизовані системи для пошуку під завалами.

🧑‍⚕️ Психологічна допомога для постраждалих

14 психологів ДСНС з різних регіонів України працюють з постраждалими, надали допомогу вже 150 людям, серед яких жертви обстрілу та свідки трагедії.

Підрозділи ДСНС завершили обстеження території на наявність небезпечних вибухонебезпечних предметів.

Ситуація залишається критичною, і рятувальники продовжують свою роботу для порятунку життя.