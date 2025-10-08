Біженці з Тернопільщини та сусідніх областей можуть втратити право на захист у Швейцарії

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення обмежити надання статусу захисту українцям, які проживали за межами зон бойових дій. Під можливу депортацію потрапляють громадяни з Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Як повідомляє SWI з посиланням на рішення уряду, відтепер особи, що прибули із територій без підвищеного ризику, можуть бути повернуті до України. Водночас статус S, який забезпечує швидкий притулок без довгих процедур, залишається чинним до 4 березня 2027 року.

Федеральна рада визнала, що повна стабілізація ситуації в Україні у середньостроковій перспективі є малоймовірною, тому більшість українських біженців поки не можуть безпечно повернутися. Однак на вимогу парламенту уряд вирішив диференціювати статус захисту залежно від регіону проживання.

Водночас зазначається, що українці, які вже мають статус S у Швейцарії, а також члени їхніх сімей, котрі залишилися в Україні, депортації не підлягають.