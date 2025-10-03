Тернополяни можуть вивчати німецьку мову на безоплатному онлайн-курсі 

На Тернопільщині стартує безкоштовний онлайн-курс німецької мови для дорослих віком від 18 років. Заняття будуть відбуватися щотижня, а вивчати мову можна як з нуля, так і маючи базові знання німецької.

Про це розказали організатори — освітньо-культурний Гончаренко центр. За словами директорки простору Вікторії Захарової, на курсі учасники освоять базову лексику та основи граматики, що дозволить їм комфортно спілкуватися на повсякденні теми.

«Це можливість для тих, хто завжди мріяв вивчити німецьку, але відкладав це в довгий ящик. Заняття для базового та середнього рівня, просте пояснення складних граматичних конструкцій, багато розмовної практики, зручне навчання на онлайн-платформі та комунікація в чаті — ми створили всі умови для ефективного та комфортного навчання», — ділиться Вікторія Захарова.

Заняття будуть проводити для трьох груп: Absolute Anfänger (А0), Anfänger (А1) та Grundlagen (А2). Студенти групи початкових рівнів отримають розуміння про базові конструкції, базову граматику та побудову найпростіших речень. Студенти середнього рівня зможуть опанувати граматику, розширити словниковий запас та вільно користуватися німецькою для роботи, навчання чи подорожей.

Опісля завершення курсу учасники отримають сертифікати, які підтверджують володіння мовою. Курс триватиме три місяці, старт навчання у жовтні. Участь безоплатна — для цього достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.