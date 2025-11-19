Хор “Гомін” передає 1 млн грн на допомогу тернополянам після трагедії

Тернопіль став другим містом в Україні за кількістю концертів хору “Гомін”, а серед хористів є кілька учасників, родом саме з цього міста. Тому новина про трагічні наслідки сьогоднішньої атаки розірвала серце учасників колективу, про це йдеться на сторінці хору.

Вони повідомляють, що Хор “Гомін” спільно з TEATR.org.ua передають 1 000 000 грн на допомогу жертвам цієї кривавої трагедії в Тернополі. Всі кошти будуть спрямовані на підтримку постраждалих від обстрілів, а звіт щодо відправлених сум буде опублікований у сторіз організаторів.

“Ми поруч. Сили вам і міцності пережити цей страшний день,” — йдеться в зверненні колективу.