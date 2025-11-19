Довгий час вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Михайло Дідух з Тернопільщини

Великоберезовицька селищна рада повідомила про загибель земляка, військовослужбовця Михайла Євгеновича Дідуха, жителя села Мишковичі.

Михайло Євгенович, 1969 року народження, довгий час вважався зниклим безвісти, і лише нещодавно підтвердилася його загибель. Воїн загинув 28 вересня 2024 року поблизу Селидового Покровського району Донецької області.

Михайло залишив своїх сестер: Лесю, Галину, Ольгу та Оксану.

Великоберезовицька громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя та вшановує його пам’ять.

Зустріч тіла Михайла Дідуха відбудеться 20 листопада о 11:30 при вʼїзді до села Мишковичі.