Мобільний сервісний центр МВС приїде на місце трагедії у Тернополі — допомога для всіх постраждалих

Поліцейські разом із рятувальниками та іншими екстреними службами працюватимуть цілодобово , аби кожен, хто постраждав унаслідок ранкової атаки ворога, отримав необхідну допомогу та підтримку.

‼️ УВАГА ‼️

📅 У четвер, 20 листопада, за адресою вул. 15 Квітня, 31, протягом дня працюватиме мобільний сервісний центр МВС.

🚗 Власники транспортних засобів, які втратили документи – посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію авто – зможуть звернутися для їх безкоштовного відновлення.

🪪 Крім того, у мобільному сервісному центрі прийматимуть громадян і фахівці Державної міграційної служби, які допомагатимуть у відновленні особистих документів.

📍 Працівники Державної міграційної служби також надаватимуть сервісні послуги потерпілим на вул. Стуса — в оперативному штабі, що працює безперервно 🆘