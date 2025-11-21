Під час ракетного удару у Тернополі загинули Марічка Палагнюк з двома дітками
19 листопада під час російського ракетного удару загинула Марічка Палагнюк. Її 21 листопада дістали з-під завалів разом із двома дітками, повідомляє однокласниця загиблої Галина Каліщук.
Чоловік три дні чекав біля руїн будинку у Тернополі, з надією, що рятувальники знайдуть його дружину і двох дітей. На жаль, дива не сталося: жінка, півторарічний син та 6-річна донька загинули. Їх вбила російська ракета. Ніякі слова зараз не втамують біль від горя…
- Її батьки втратили єдину доньку. Вони втратили одразу трьох найрідніших людей.
Немає слів, які могли б передати цю втрату.
Ми, однокласники, хочемо підтримати їх хоча б у тому, що під силу — матеріально.
Я створила банку «Разом у важкий час».
Monobank дозволяє відкривати банки лише на власника акаунту, тому вона оформлена на мене.
Але всі кошти будуть передані її батькам, і після завершення збору я опублікую повний звіт, – обіцяє Галина.
Посилання на банку:
https://send.monobank.ua/jar/8dyiDCosyc
Сьогодні кожна гривня — це прояв людяності, який дає сили рухатися далі тим, кому найважче…