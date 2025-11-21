Під час ракетного удару у Тернополі загинули Марічка Палагнюк з двома дітками

Її батьки втратили єдину доньку. Вони втратили одразу трьох найрідніших людей.

Немає слів, які могли б передати цю втрату.

Ми, однокласники, хочемо підтримати їх хоча б у тому, що під силу — матеріально.

Я створила банку «Разом у важкий час».

Monobank дозволяє відкривати банки лише на власника акаунту, тому вона оформлена на мене.

Але всі кошти будуть передані її батькам, і після завершення збору я опублікую повний звіт, – обіцяє Галина.

