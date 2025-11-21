Згоріли заживо, обіймаючи одна одну, мама з донькою через російську атаку на Тернопіль

Жертвами російської таки на Тернопіль 19 листопада стли Оксана Гжесько з донькою Амелією, яка навчалася у другому класі. Вони загинули, обіймаючи одна одну.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Тернопільської загальноосвітньої школи №27 ім. В. Гурняка.

«Страшна звістка спіткала 27 школу. На жаль , підтвердилася інформація про загибель учениці 2 – В класу Гжесько Амелії та її мами Оксани . Вони, обіймаючи одна одну, згоріли заживо внаслідок ракетної атаки ворога .

Уся наша шкільна родина сумує з приводу непоправної втрати: Амелія, світла дівчинка, маленьке Ангелятко, більше ніколи не сяде за парту, не обійме своїх однокласників , не зігріє світлим поглядом… Схиляємо голову в скорботі перед світлою пам’яттю загиблих , розділяємо біль і горе родини Нехай душі загиблих знайдуть спокій у Царстві Небесному, а Господь дарує сили рідним пережити горе Панахида за Амелією та її мамою Оксаною відбудеться 21 листопада, о 19 годині , у церкві Святого Архистратига Михаїла , що знаходиться за адресою : вул.15 Квітня.