Як виховати в собі самодисципліну

Вміння ефективно керувати собою та іншими зводиться до дисципліни. Щастя, успіх та реалізація себе є результатом зосередженості та самоконтролю. Можливо, важко повірити в те, що дисципліновані люди щасливіші, особливо коли стикаєшся із “шведським столом”, перспективою швидкого заробітку або можливістю полінитися в ліжку замість занять у тренажерному залі. Втім, дослідження підтверджують це твердження. Чому ж це так? Тому що за допомогою дисципліни та самоконтролю ми фактично досягаємо більшої кількості цілей, які для нас справді мають значення. Самодисципліна – це місток між визначеними цілями та досягнутими цілями.

Люди з вищим ступенем самоконтролю витрачають менше часу на обговорення того, чи варто потурати поведінці та діяльності, яка не відповідає їхнім цінностям чи цілям. Вони більш рішучі. Вони не дозволяють імпульсам чи почуттям диктувати свій вибір. Вони є архітекторами своїх власних переконань та дій, які вони використовують для досягнення бажаного результату. В кінці кінців, вони важче піддаються спокусі, і, як правило, почуваються більш задоволеними своїм життям.

Існують спеціальні стратегії, які ви можете застосувати, щоб навчитися самодисципліні та набратися сили волі, щоб жити щасливішим, більш насиченим життям.

КРОК ПЕРШИЙ: знайте свої сильні та слабкі сторони.

Самоусвідомлення є потужним інструментом для розширення зони комфорту, але воно вимагає постійної зосередженості та визнання ваших недоліків, якими б вони не були. Дуже часто люди або намагаються робити вигляд, що не мають слабких сторін, або піддаються їм із фіксованим мисленням, складаючи руки. Знайте свої сильні сторони, але, що ще важливіше, працюйте над своїми недоліками. Вони нікуди не дінуться, доки ви не почнете працювати над їх викоріненням.

КРОК ДРУГИЙ: Позбавтеся спокус.

Просто усунувши з оточення найбільші спокуси, ви значно покращите свою самодисципліну. Якщо ви хочете скинути вагу – викиньте шкідливу їжу в смітник. Хочете менше пити? Викиньте випивку. Якщо ви хочете підвищити свою продуктивність на роботі, вдосконаліть управління своїми справами, вимкніть сповіщення в соціальних мережах або вимкніть мобільний телефон взагалі. Розставити пріоритети та працюйте відповідно.

Чим менше у вас буде відволікаючих факторів, тим більше ви будете зосереджені на досягненні своїх цілей. Налаштуйте себе на успіх, відмовившись від поганих впливів.

КРОК ТРЕТІЙ: Поставте чіткі цілі та складіть план виконання.

Якщо ви сподіваєтесь краще розвити самодисципліну, ви повинні мати чітке бачення того, чого сподіваєтесь досягти, як і з будь-якою іншою метою. Ви також повинні розуміти, що для вас означає успіх. Зрештою, якщо ви не знаєте, куди йдете, легко збитися зі шляху. Не забудьте визначити пріоритети.

Чіткий план окреслює кожен крок, який ви повинні зробити для досягнення своїх цілей. Створіть мантру, щоб залишатися зосередженим. Успішні люди використовують цю техніку, щоб залишатися на шляху, емоційно підключатися до своєї місії та встановлювати чітку фінішну пряму.

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ: Практикуйте самодисципліну щодня.

Самодисципліна – не вроджена, а навчена поведінка. І як будь-яка інша навичка, якою ви хочете оволодіти, вона вимагає щоденної практики та повторення. Це повинно стати звичним. Але зусилля та цілеспрямованість, які вимагає самодисципліна, можуть виснажувати. З плином часу утримати силу волі може бути все складніше. Чим більша спокуса, тим складнішим може бути вирішення інших завдань, які також потребують самоконтролю. Для того, щоб практикуватися щодня, ви повинні мати план. Помістіть його у свій календар, додайте у список справ, зробіть татуювання на тильній стороні повік – аби спрацювало.

КРОК П’ЯТИЙ: Створіть нові звички та ритуали.

Набуття самодисципліни та робота над прищепленням нової звички спочатку можуть здатися необ’ємною справою, особливо якщо ви зосередитесь на цілому завданні. Щоб уникнути почуття страху, розбийте свою мету на маленькі здійсненні кроки. Замість того, щоб намагатися змінити все одночасно, зосередьтеся на послідовному виконанні однієї справи і опановуйте самодисципліну з урахуванням цієї мети.

КРОК ШОСТИЙ: Змініть своє уявлення про силу волі.

Повіривши у необмежену силу волі, ми продовжуємо рости, досягати більшого і розвивати розумову стійкість. Коротше кажучи, наші внутрішні уявлення про силу волі та самоконтроль можуть визначити, наскільки ми дисципліновані. Якщо ви зможете усунути ці підсвідомі перешкоди і по-справжньому повірите, що можете це зробити, тоді ви дасте собі додатковий стимул до втілення цих цілей у реальність.

КРОК СЬОМИЙ: Складіть запасний план.

Навіть незважаючи на всі наші найкращі наміри та чітко сформульовані плани, часом не все складається гладко. У вас будуть злети і падіння, великі успіхи та похмурі невдачі. Головне – продовжувати. Наприклад, у професійного гравця в покер Селіни Лін є слабкість до bubble tea. В одному з інтерв’ю вона зізналася, що може пити його без цукру, але боба – це те, проти чого вона не може встояти, хоча й знає, що це не дуже корисно для здоров’я. Замість того, щоб побиватися, що вона потурає цій спокусі, Селіна вирішила перевести увагу на те, що вона може зробити аби компенсувати поганий вплив напою на здоров’я, наприклад – більше займатися спортом. Врешті-решт, справа в рівновазі – час від часу потрібно насолоджуватися дрібницями в житті.

КРОК ВОСЬМИЙ: Знайдіть довірених тренерів або наставників (якщо є така можливість).

Розвиток вимагає тренерів, здатних дати конструктивну, навіть неприємну критику. Справжні експерти – це надзвичайно вмотивовані люди, які шукають саме таку критику. Вони також розуміють, коли і чому поради тренера чи наставника для них не спрацьовують.

Професіонали високого рівня на шляху до самовдосконалення часто навмисно вибирали несентиментальних тренерів, які кидали їм виклик і підводили до вищих рівнів експертизи. Найкращі тренери також визначають аспекти вашої діяльності, які потрібно буде вдосконалити на наступному рівні майстерності та допомагають вам підготуватися до них.

Якщо ви прагнете взяти під контроль свої звички, вищеперечислені стратегії допоможуть не тільки оволодіти самодисципліною, а й навчитися жити поза зоною комфорту.