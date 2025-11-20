12:47 | 20.11.2025
Тернопіль: важлива інформація для постраждалих від атаки — позачергове відновлення документів

Тернопільська міська рада повідомляє, що для родин, які постраждали від російської атаки, надається можливість позачергового відновлення втрачених документів:

Паспорти:

  • Управління державної міграційної служби працює для постраждалих без черги.

  • Адреси: вул. Коновальця, 6; вул. Текстильна, 1Б.

  • Телефон для довідок: 26-11-65.

  • Працівники міграційної служби вже мають списки постраждалих, що спрощує процес оформлення.

Свідоцтва та документи ДРАЦС:

  • Відділ ДРАЦС працює щоденно (окрім неділі) за адресою: вул. Грушевського, 8.

  • Позачергово оформляються:

    • реєстрація смерті,

    • повторні свідоцтва про народження, шлюб, розлучення,

    • витяги з реєстрів для підтвердження родинних зв’язків.

  • Для реєстрації смерті необхідні: паспорт заявника, лікарське свідоцтво про смерть (паспорт померлого не обов’язковий).

  • Телефони для довідок: 52-30-92, 52-66-86.

