Тернопіль: важлива інформація для постраждалих від атаки — позачергове відновлення документів
Тернопільська міська рада повідомляє, що для родин, які постраждали від російської атаки, надається можливість позачергового відновлення втрачених документів:
Паспорти:
Управління державної міграційної служби працює для постраждалих без черги.
Адреси: вул. Коновальця, 6; вул. Текстильна, 1Б.
Телефон для довідок: 26-11-65.
Працівники міграційної служби вже мають списки постраждалих, що спрощує процес оформлення.
Свідоцтва та документи ДРАЦС:
Відділ ДРАЦС працює щоденно (окрім неділі) за адресою: вул. Грушевського, 8.
Позачергово оформляються:
реєстрація смерті,
повторні свідоцтва про народження, шлюб, розлучення,
витяги з реєстрів для підтвердження родинних зв’язків.
Для реєстрації смерті необхідні: паспорт заявника, лікарське свідоцтво про смерть (паспорт померлого не обов’язковий).
Телефони для довідок: 52-30-92, 52-66-86.