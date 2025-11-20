Загинуло 3 дітей та тривають пошуки 3 зниклих: наслідки російської атаки на Тернопіль

19 листопада 2025 року російська ракетна та дронова атака на Тернопіль спричинила жахливі наслідки. В результаті влучання в два житлових будинки загинуло 26 осіб, серед яких три дитини. 18 людей, зокрема 3 дітей, отримали серйозні травми, а ще 22 особи (серед них 3 дітей) вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

У зв’язку з трагедією, у Тернополі оголошено День жалоби за загиблими. Ця атака стала важким ударом для громади, особливо для сімей, що втратили своїх близьких.

Тернопільська обласна прокуратура веде розслідування воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 КК України (вбивство мирних жителів), зокрема через розслідування діяльності Росії в порушенні міжнародного гуманітарного права.

Пресслужба прокуратури Тернопільської області висловлює співчуття родинам загиблих та постраждалих у цій страшній трагедії.

Тернопіль продовжує шукати зниклих і спільно з рятувальниками працює над ліквідацією наслідків цієї безжальної атаки.

💔 Співчуття родинам.

Сітлина Зоряни Довгань