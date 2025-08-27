Під Тернополем втік пішохід, який потрапив під мотоцикл

На об’їзній Тернополя мотоцикліст збив пішохода, який утік з місця події

26 серпня на об’їзній дорозі Тернополя сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, пішохід переходив дорогу у невстановленому місці та потрапив під колеса мотоцикла.

Після інциденту чоловік залишив місце події. Натомість водій двоколісника з отриманими травмами самостійно звернувся по медичну допомогу.

Наразі правоохоронці проводять заходи для встановлення особи пішохода.

Поліцейські вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил, бути уважними на дорозі та не наражати на небезпеку себе й інших.