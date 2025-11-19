У Тернополі – масштабні руйнування та жертви внаслідок ранкової ракетної атаки

Унаслідок ранкової атаки по Тернополю зафіксовані значні руйнування промислових та житлових об’єктів. Під удар потрапив промисловий об’єкт, а також два багатоквартирні будинки на 104 та 55 квартир. Обидва житлові будинки мають серйозні пошкодження.

За інформацією поліції станом на 12:00, загинуло 16 людей. До медичних закладів доправлено 64 постраждалих, серед них 14 дітей. Рятувальні роботи тривають безперервно.

Мешканців зруйнованих будинків тимчасово евакуйовують, їм надають обігрів та місця для попереднього перебування. Влада формує списки тих, хто потребує тимчасового житла.

Пошкоджень також зазнали заклади освіти, зокрема один дитячий садок і дві сусідні школи.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Для потерпілих і всіх, хто потребує допомоги, розгорнуто оперативні штаби на базі шкіл №22 та №27, а також додаткові пункти від ДСНС та інших служб.

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.