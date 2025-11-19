Зарядні станції для електромобілів в Україні – як обрати та встановити власну зарядку

В Україні ринок електрокарів дуже динамічно розвивається, завдяки чому все більше водіїв переходять на екологічний транспорт. Це дійсно зручно, вигідно, комфортно та безпечно. Однак у багатьох виникає питання, як і де можна заряджати своє авто? Як тільки стали завозити електромобілі, почала розвиватися і мережа комерційних «електрозаправок», де за певну плату можна підзарядити своє авто. Зазвичай зарядні станції для електромобілів в Україні розташовуються на звичайних АЗС, біля торгових центрів, на парковках. В середньому вартість однієї кВт·год становить 8…15 грн. В залежності від ємності батареї, зарядити своє авто буде коштувати біля 250…450 грн.

Щоб не бути прив’язним до комерційних підстанцій та не очікувати в черзі, багато власників установлюють власні станції, особливо це актуально для тих, хто має свій будинок або котедж. Домашня зарядна станція для електромобіля – це дійсно вигідно: можна заряджати будь-коли без черг, зарядка за нічним тарифом буде коштувати менше. Розглянемо, які є види станцій та для яких задач вони призначені.

Зарядні станції для електромобілів: що це і як вони працюють

Зарядна станція електрокару – це спеціальний пристрій, що контрольовано та безпечно подає електроенергію до акумуляторної батареї. До її складу входить:

– контролер;

– модуль живлення;

– електричний кабель;

– штекер;

– модуль управління.

Зарядка електромобілів здійснюється постійним (DC) або змінним (AC) струмом. Побутова станція працює на змінному струмі з напругою 220 В/380 В. Струм зарядки може складати до 32 А, а потужність – 3,5…20 кВт. Швидкісна зарядна станція працює на постійному струмі величиною до 200…250 А, а потужність може складати до 200 кВт.

Для встановлення домашньої зарядки для електромобілів варто провести окрему лінію до електричного щитка. Потрібно забезпечити якісне заземлення та встановити автоматичний вимикач. Для підключення станції рекомендується брати електричний кабель з перерізом не менше 4…6 мм2.

Основні типи зарядок для електромобілів

Зарядні станції для електромобілів діляться на декілька категорій:

– Портативні станції (Mode 2) – використовуються для зарядки змінним струмом від побутової розетки з напругою 220 В. Потужність складає 1,2…2,4 кВт. Перетворювач змінного струму в постійний знаходиться в автомобілі. Такі станції підходять для нічної зарядки електрокару вдома.

– Домашні настінні станції (Mode 3) – пристрої підтримують потужність від 3,5 до 22 кВт, можуть підключатися до одно- чи трьохфазної домашньої мережі. Забезпечують більш швидке заряджання, перевантаженя не страшні, тому шо є вбудований захист.

– Швидкісні станції (Mode 4, DC Fast Charging) – здійснюють швидку зарядку постійним струмом величиною до 250 А. Робоча потужність може складати 30 чи 200 кВт. З їх допомогою можна підзарядити батарею до 80% її ємності всього за 20…40 хв.

Де купити зарядну станцію?

