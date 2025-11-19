Внаслідок ворожих обстрілів у Тернополі загинуло 16 людей: поліція документує чергову атаку рф

У середу, 19 листопада, близько сьомої години ранку росіяни атакували місто Тернопіль та область ударними безпілотниками та ракетами. Відбулося влучання у дві житлові багатоповерхівки, виникли пожежі та руйнування. Станом на 12:00 відомо про 16 загиблих осіб, ще 64 отримали поранення, серед них — 14 дітей. Врятовано 45 людей.

Через ворожі удари пошкоджень зазнали об’єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, патрульні, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС, медики. Психологи Нацполіції та інших профільних служб надають постраждалим психологічну допомогу та підтримку.

На двох локаціях, що найбільше постраждали від ворожого удару, розгорнуто оперативні штаби, куди можуть звертатися люди, котрі постраждали або розшукують рідних. Тут можна надати інформацію про зниклих безвісти. Також на місцях подій працює виїзна криміналістична лабораторія Нацполіції, де можна здати зразки ДНК для встановлення осіб інших постраждалих.

Поліцейські закликають жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги та залишатися в укриттях до оголошення сигналу відбою.