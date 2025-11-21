Вірила в силу добра, – ракетна атака по Тернополю забрала життя Аліни Присяжнюк

Ракетна атака на наше місто забрала життя Присяжнюк Аліни Ігорівни (02.09.1984), старшого лаборанта Тернопільської міської комунальної лікарні №2, повідомляють у медичному закладі.

Аліна була віддана своїй роботі й робила її з великою відповідальністю. Вона вірила в силу добра, у важливість людяності навіть у найважчі часи. Вміла піклуватися про інших тихо, без зайвих слів, але так, що кожен відчував – поруч людина, якій небайдуже.

Сьогодні весь наш колектив сумує разом із рідними. Ми втратили не лише працівницю, ми втратили людину, яка завжди робила свою роботу так, ніби від неї залежало більше, ніж просто результат аналізу.





Вічна памʼять. Нехай її світла душа знайде спокій. Вона назавжди залишишся у наших серцях.