Щоденно Тернопільська митниця спрямовувала у державну скарбницю 35 млн гривень

У жовтні 2025 року Тернопільська митниця спрямувала до Державного бюджету України майже 800 млн гривень.

Зокрема, завдяки активній співпраці із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності забезпечено надходження 717 млн грн податку на додану вартість, 63 млн грн мита, а також майже 17 млн грн акцизного податку. Інші надходження склали 400 тис. гривень.

Щоденно впродовж цього місяця Тернопільська митниця спрямовувала у державну скарбницю 35млн гривень.

Загальна сума додаткових надходжень до держскарбниці від контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, контролю за правильністю визначення країни походження товарівта класифікаційної роботи склала понад 20 млн гривень.