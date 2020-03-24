Папа Римський закликав усіх християн світу одночасно помолитися «Отче наш»: визначені дата і час

“Запрошую вимовити «Отче наш» 25 березня опівдні”, — сказав Святіший Отець Франциск. Папа Римський Франциск закликав усіх християн світу спільно помолитися за закінчення пандемії коронавіруса. З такою ініціативою Глава Католицької Церкви виступив у традиційному недільному зверненні до віруючих «Ангел Господній», яке в третій раз поспіль через карантин транслювалося онлайн і в телеефірі, повідомляє Уніан з посиланням на TUT.by.

«У ці дні випробування, коли все людство зіткнулося із загрозою пандемії, хочу запропонувати всім християнам возз’єднатися у зверненні до небес. Запрошую всіх глав церков, всіх християнських громад, християн усіх конфесій звернутися до Всевишнього, помолившись одночасно. Запрошую вимовити „Отче наш“ 25 березня опівдні», — сказав Франциск. Він також оголосив, що в п’ятницю, 27 березня, особисто здійснить молитву з балкона собору Святого Петра. «На пандемію вірусу ми хочемо відповісти пандемією молитви і співчуття», — додав Понтифік.