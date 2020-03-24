14:35 | 24.03.2020
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У селі на Монастирищині, житель якого захворів на коронавірус, дезинфікували вулиці (відео)

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24 березня черговий караул пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС надав допомогу санітарно-епідеміологічній службі району з проведення дезінфікування вулиць села Ковалівка, що на Монастирищині. Саме в жителя цього села виявили коронавірус.

Нагадаємо, що дані заходи здійснюються з метою запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань.
Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян неухильно дотримуватись карантинних заходів, аби не допустити поширення вірусних інфекцій!

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