У центрі Тернополя побили поліцейського і депутата Тернопільської міської ради

Сьогодні, 16 березня, в центрі Тернополя стався неприємний інцидент. Троє молодих осіб побили депутата Тернопільської міської ради Івана Сороколіта.

Як розповів “Погляду” начальник сектору комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області Сергій Крета, після сутички потерпілий одразу викликав полісменів за телефоном 102. Працівники Тернопільського міського відділу поліції зупинили нападника і його друзів за кілька десятків метрів від місця злочину. Під час цього затримання тілесні ушкодження отримав і один поліцейський.

Ушкодження незначні – за медичною допомогою обоє потерпілих не зверталися.

Зараз нападник із друзями перебувають у Тернопільському міському відділі поліції. З ними працюють слідчі, які визначають роль кожного з них, зокрема хто наносив тілесні ушкодження. Проводиться експертиза щодо вживання алкоголю чи наркотиків. Пізніше буде прийнято рішення про внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

“Наразі вони підпадають під статтю 296 Кримінального кодексу України частина 2 – “Вчинення кримінальних дій групою осіб”, — зазначив Сергій Крета.

За попередньою версією – це тернополяни. Ймовірно, належать до однієї з громадських організацій.

Ірина Юрко.