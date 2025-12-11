Фіскальний чек – прозорість у розрахунках: підприємці Тернопільщини застосовують майже 20 тисяч касових апаратів 

Все більше підприємців Тернопільської області демонструють відповідальний підхід до роботи. Одним із ключових показників прозорості є використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) – інструментів, що гарантують чесні та відкриті взаємовідносини між продавцем і покупцем.

Станом на початок грудня на Тернопільщині бізнес зареєстрував 19573 РРО, серед яких:

– 3647 класичних РРО у користуванні 2693 суб’єктів господарювання (771 РРО – у 307 юридичних осіб; 2876 РРО – у 2386 ФОП). За січень–листопад підприємці зареєстрували 663 РРО, перереєстрували 495 та скасували 1 152;

– 15926 програмних РРО (ПРРО), якими користуються 11276 суб’єктів господарювання (870 ПРРО – у 352 юросіб; 15056 ПРРО – у 10924 ФОП). До речі, за одинадцять місяців цього року бізнес зареєстрував 5271 ПРРО та скасував 3191.

Сучасні касові рішення – це поряд із вимогами законодавства насамперед якісний сервіс для клієнта, прозорий товарообіг для підприємця та стабільні надходження до бюджету. А для покупця фіскальний чек – доказ легальної покупки та гарантія можливості повернення чи захисту у разі неналежної якості товару або послуги. Перевірити справжність чеку можна за чотирма маркерами, про які йдеться у відео від ДПС. Якщо чек не знайдено в реєстрі в Електронному кабінеті, необхідно повідомити про порушення за допомогою сервісу TaxControl. Адже чесність – нині в тренді.