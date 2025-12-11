Тернопіль віддав шану Тетяні та Софійці Попик, які загинули внаслідок російської атаки

У Тернополі 10–11 грудня відбувся Похорон 35-річної Тетяни Попик та її 4-річної донечки Софійки, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку 19 листопада 2025 року.

Парастас очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Володимир Фірман, а відтак Чин похорону продовжив настоятель собору Архистратига Михаїла отець Іван Січкарик у супроводі духовенства міста Тернополя, повідомляє пресслужба архиєпархії.

Рідні, друзі та мешканці міста довго чекали новин про долю матері та дитини, які спочатку вважалися зниклими безвісти після обстрілу.

Тіла Софійки Попик та її мами Тетяни були офіційно ідентифіковані: дівчинку впізнав її батько, а особу матері підтверджено за результатами аналізу ДНК.

Нагадаємо, що 19 листопада російські ракети та безпілотні літальні апарати влучили у багатоповерхові житлові будинки в Тернополі, спричинивши значні руйнування та численні жертви серед мирних мешканців. Станом на початок грудня кількість загиблих унаслідок цієї атаки зросла до 38 осіб, серед яких вісім дітей; рятувальні та слідчі роботи тривають.