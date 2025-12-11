15:03 | 11.12.2025
У Тернополі водій переїхав жінці ногу

Redaktor

10 грудня сталася аварія   на пішохідному переході  в Тернополі близько 19:20 на вулиці За Рудкою. За попередньою інформацією, водій Audi Q5 при виїзді з тунелю переїхав жінці ногу.

Тернополянку 1961 року народження з переломом госпіталізували до лікарні. За даним фактом слідчі Тернопільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження.

Співробітники поліції нагадують, що навіть на пішохідному переході не варто поспішати. Переконайтеся, що водій вас бачить і встигає зупинитися. Пам’ятайте, що пішоходу легше зробити крок назад, ніж багатотонному автомобілю миттєво загальмувати. У темний час доби обов’язково використовуйте сітловідбивальні елементи на одязі чи сумках – вони суттєво підвищують вашу видимість і можуть врятувати життя. 

