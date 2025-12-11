На Тернопільщині дитина потрапила під колеса вантажівки

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 грудня в с. Плебанівка Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району. Близько 09.00 годин водій вантажного автомобіля «Ford4142» допустив наїзд на пішохода.

Внаслідок сильного удару травмувалась 10-річна місцева мешканка.

Дівчинку у важкому стані госпіталізована в КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня».

Як стало відомо «Погляду», наїзд автомобіля стався в межах нерегульованого пішохідного переходу.