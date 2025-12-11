Відвідувачка магазину в Тернополі атакувала продавчиню перцевим балончиком

У Тернополі сталася подія, що шокувала місцевих мешканців: одна з відвідувачок магазину напала на продавчиню, розбризкавши перцевий балончик. Інцидент стався, коли продавець намагалася зупинити жінку, яка підозрювалася у крадіжці.

До поліції звернулася 32-річна жінка, працівниця магазину, і повідомила, що у приміщенні закладу невідома жінка розбризкала газ, що призвело до хімічних опіків обох очей продавця.

За даними правоохоронців, нападниця — уродженка Полтавщини, 1983 року народження. Після того, як продавці запідозрили її в крадіжці, між ними виник конфлікт, і зловмисниця застосувала балончик з перцевим газом.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). Наразі правоохоронці перевіряють жінку на причетність до інших майнових злочинів.

Триває досудове розслідування.