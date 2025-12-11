У Тернополі триває масштабна термомодернізація закладів освіти

У садочку №21 роботи виконано вже на 90%

У Тернополі продовжується реалізація одного з найбільших інфраструктурних проєктів у сфері освіти — термомодернізація дитсадків та шкіл. Наразі активні роботи тривають у п’яти закладах, зокрема в дошкільному навчальному закладі №21.

За інформацією міської ради, у садочку вже оновлено 90% вікон, завершується реконструкція вхідних сходів, проводиться утеплення цоколю, а також добігають кінця роботи з модернізації покрівлі.

Наступним кроком стане фінальний етап термомодернізації — утеплення фасаду будівлі, який запланований на 2026 рік. Після завершення всіх робіт приміщення стане значно теплішим та комфортнішим для дітей, а заклад зможе суттєво скоротити витрати на опалення.

У рамках цього проєкту термомодернізація охопить 21 заклад освіти Тернополя. Його реалізують за підтримки Європейського інвестиційного банку у межах «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України».

Міська влада наголошує, що оновлення освітніх будівель не лише підвищує енергоефективність, а й створює здоровіші та безпечніші умови для дітей і педагогів.

