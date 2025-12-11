Віталій Коваль: Воїн, який став символом мужності та відваги на фронті

Віталій Коваль – 26-річний український військовик, солдат Збройних сил України, третьої окремої штурмової бригади 1-го штурмового батильйону Загинув 28 листопада 2022 року під час бойового завдання на Донеччині в районі Бахмута.

Віталій народився 25 жовтня 1996 року в Тернополі. Закінчив Тернопільську загальноосвітню школу-ліцей № 9, Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну.

На другий день після повномасштабного вторгнення добровольцем пішов до лав тероборони. Спочатку охороняв стратегічні об’єкти на Тернопільщині, а з 30 березня офіційно підписав контракт. У червні поїхав на КМБ в ССО «Азов» і успішно його закінчив. Брав участь у бойових завданнях на Харківському, Запорізькому, Херсонському і Бахмутському напрямках.

24 листопада 2022 року, під вечір, написав мамі останнє sms-повідомлення: «У нас дуже все погано, багато 200 і 300. Люблю, цілую, обнімаю». Наступного дня побратими сказали матері Героя, що Віталій загнув, коли прикривав відхід побратимів. Від 28 листопада 2022-го воїн офіційно перебував у списках зниклих безвісти, а тіло знаходилось на території, звідки забрати його не могли. Тіло Віталія повернули під час обміну.

«Товариський, спокійний, душевний і дуже вихований. У класі – авторитет для інших, і завжди був поза конфліктами. Відколи він пішов зі школи, ми не перетинались, я навіть не знала, що він служить. Це для нас усіх дуже гірка втрата», – згадує класна керівничка Наталія Гнатюк.

Віталія Коваля поховали 20 грудня 2022 року на Пантеоні Героїв Тернополя, що на вул. Микулинецькій.

У Героя залишилась мама.

19 грудня 2022 року рішенням Тернопільської міської ради присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» (посмертно).

01 травня 2023 року нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

03 грудня 2024 року нагороджений Почесним нагрудним знаком «Комбатанський Хрест» за мужність у боротьбі за Батьківщину.