120 пральних машинок для постраждалих тернополян: архиєпархія та благодійники об’єднали зусилля

10 грудня, в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ митрополит Теодор Мартинюк вручив 120 сертифікатів на пральні машини сім’ям, які постраждали під час обстрілу 19 листопада. Завдяки пожертвах доброчинців, що надходили на спеціально відкритий рахунок, Тернопільсько-Зборівська архиєпархія за посередництвом БФ “Карітас – Тернопіль” змогла закупити та передати 120 пральних машин. Допомогу отримали мешканці постраждалих будинків, зокрема жителі вул. Стуса, 8 та вул. 15 квітня 31, повідомляють в парафії.

Під час зустрічі митрополит Теодор провадив молитву за всіх постраждалих — тих, хто перебуває в лікарні, за упокій загиблих, а також за всі сім’ї, яких торкнулася ця трагедія.

У своєму зверненні владика Теодор зазначив:

«Щиро співчуваємо всім і огортаємо молитвою кожного, хто постраждав. Це невимовна втрата для кожного з нас і для мешканців нашого міста. Зокрема згадуємо Софійку і Тетяну, яких тіла знайшли вчора, і будемо супроводжувати їх у вічність усім містом».

Участь в заході взяв також владика Володимир Фірман протосинкел Тернопільсько-зборівської архиєпархії, священики Архикатедрального собору, працівники БФ “Карітас-Тернопіль” та працівники Тернопільської міської ради.

На даний момент архиєпархія продовжує підтримку сімей, які постраждали внаслідок російської атаки на наше місто 19 листопада. Тому запрошуємо кожного долучитися до доброї справи.