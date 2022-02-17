Активісти викрили чоловіка, який засмічував парк Загребелля (відео)

16 лютого представники ГО Протидія корупції та моніторинг екології «Скеля» викрили чоловіка, який 26 січня на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter ДНЗ ВО 2713 ЕБ, незаконно позбувся пластикових частин автомобілів на території парку «Загребелля» неподалік дальнього пляжу.

Порушником виявився місцевий житель Пронятина Петро. 1995 р/н, який взяв гроші за те, що вивезе відходи на Малашівське сміттєзвалище, а залишив їх в урочищі.

В результаті, «ділків» заставили прибрати пластикові відходи з Кутківецького лісу та вивезти на Малашівецьке сміттєзвалище.

За вчинене правопорушення працівники Управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради та Тернопільське районне управління поліції ГУНП в Тернопільській області оформили два адмінпротоколи за статтею 152, та 164 КУпАП.

Також на місце події були викликані працівники Державної Екологічної інспекції, які з невідомих причин відмовились оформляти адмінпротокол за ст.91 КУпАП, так як вважали, що прибране сміття не вважається порушенням.