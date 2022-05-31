Що варто знати перед покупкою ноутбука та як підійти до вибору

Вибирати ноутбук при покупці потрібно так, щоб він залишався актуальним ще як мінімум 2-3 роки. Тому вибору потрібно приділити достатньо уваги і не боятися переплатити за кращу модель. Якщо ви зараз придбаєте потужніший ноутбук, необхідність в оновленні не виникатиме довше. Якщо ж вирішите зекономити, будьте готові, що через пару років його характеристик буде недостатньо для вирішення актуальних завдань.

Сучасний ринок заповнений сотнями моделей, тому вибирати ноутбуки у Львові досить нелегко, особливо якщо не знаєш, на що звертати увагу та ставиш в пріоритет не ті критерії.

Чи варто гнатися за конкретним брендом

І так, і ні. Дуже часто люди йдуть до магазину за ноутбуком від якогось конкретного виробника, що обумовлюється особистим досвідом, порадами знайомих чи відгуками в інтернеті. З одного боку це правильно, адже позитив у більшості випадків висловлюється не просто так. Та це не настільки важливо, як багато хто вважає.

Річ у тому, що зазвичай виробники пристроїв не збирають їх самостійно із своїх комплектуючих. Апаратна частина складається з компонентів інших виробників — процесор від одного, жорсткий диск чи твердотільний накопичувач від другого, відеокарта від третього і т.д. Тому правильніше буде звертати увагу саме на те, що у конкретного ноутбука “під капотом”. Виключенням можуть бути, наприклад, пристрої від Apple, Asus та ін., які мають ряд свої унікальних рис і переваг.

Фактично, у більшості випадків від виробника ноутбука залежить те, наскільки якісно він зібраний та як працює система охолодження.

Апаратна частина

Тут мається на увазі залізо, яке встановлене в пристрої. З цього приводу у нас є кілька рекомендацій:

Краще вибирати моделі з SSD, а не HDD . Перший працює набагато швидше і взагалі не шумить. При цьому він дорожчий і має менший об’єм пам’яті. Але про ці недоліки ви швидко забудете, тому що він забезпечить найвищий комфорт при роботі. Вибирайте модель з дискретною відеокартою . Справа в тому, що інтегровані відеочіпи вбудовані в процесор лептопа, і їм справлятися з обробкою графіки набагато важче. Крім того інтегрована відеокарта краде частину оперативної пам’яті. Тобто, якщо об’єм відеокарти складає 2 Гб, то мається на увазі, що саме 2 Гб вона забере на себе з оперативки. Вибирайте настільки потужний процесор, який тільки можете потягнути фінансово . Задачі, які ставляться перед ноутбуком, з кожним днем стають все важчими. З’являються нові програми та ігри, які потребують все більше ресурсів пристрою. Тому з потужним процесором ви довше будете “залишатися в грі”. Аналогічна ситуація і з оперативною пам’яттю. Краще купуйте модель, де її більше.

Також рекомендуємо добре обдумати вибір діагоналі. Багато людей це роблять, не думаючи. Наприклад, купують 17-дюймову модель з великим екраном, а потім шкодують, тому що лептоп кожного дня треба носити на навчання чи роботу. А це просто незручно.

Розглядайте відразу кілька варіантів, порівнюйте їхні характеристики, щоб обрати найкращий для себе. Це краще робити в онлайн-режимі, наприклад на сайті Алло.юа, де можна знайти та порівняти сотні різних моделей.