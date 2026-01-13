Паломництво до святині: у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії перебуватиме ікона святого Володимира Великого

З 23 січня по 20 лютого 2026 року у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ, у рамках Всецерковного паломництва єпархіями та екзархатами України, перебуватиме ікона з мощами святого Володимира Великого – Хрестителя Руси-України. Паломництво відбудеться з благословення Блаженнішого Святослава, Глави і Отця УГКЦ, та архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Теодора Мартинюка, повідомляє пресслужба архиєпархії.

Початком перебування ікони в архиєпархії стане екуменічна молитовна зустріч у рамках Світового тижня молитов за єдність християн. Молитва за участю представників християнських церков і спільнот Тернополя відбудеться 23 січня о 18:45 в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, у присутності ікони святого Володимира.

Упродовж паломництва святиня побуває в усіх деканатах Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, а також відвідає військових, які проходять лікування у шпиталях. Перед іконою звершуватимуться молебні, акафісти та спільні молитви, що становить основну молитовну мету паломництва.

До спільної молитви перед іконою запрошуються представники інших християнських церков, зокрема православних, що покликане зміцнити екуменічний вимір паломництва.

Особливо запрошуємо вірних долучитися до Всецерковного паломництва та відвідати святині, де перебуватиме ікона з мощами святого Володимира Великого.