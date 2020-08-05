Якою буде грошова застава для кандидатів в депутати та на посаду міських голів на місцевих виборах-2020

16 липня Верховна рада України внесла зміни до виборчого законодавства, зокрема і до Виборчого кодексу щодо грошової застави. Грошову заставу тепер будуть змушені сплачувати кандидати в депутати до всіх рівнів рад, а також кандидати на посаду сільського, селищного голови. Також зміни торкнулись зміни «формули» визначення розміру грошових застав для кандидатів в депутати місцевих (територіальної громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) рад, а також кандидатів на посаду міського голови (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше). Зокрема грошову заставу для них було зменшено у 9 разів.

Зокрема, кандидатам у депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради, який висувається шляхом самовисування у багатомандатному виборчому окрузі потрібно буде внести грошову заставу в розмірі 944,6 грн.

Таку ж суму (944,6 грн.) за кожного із кандидатів мають внести організація партії, яка висунула кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради, або організація відповідної партії вищого рівня у багатомандатному виборчому окрузі

Кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови (міста з кількістю виборців до 75 тисяч) організація партії, яка висунула кандидата або організація відповідної партії вищого рівня, а також особа, висунута шляхом самовисування на посаду сільського, селищного, міського голови (міста з кількістю виборців до 75 тисяч) потрібно буде внести грошову заставу в розмірі 4723 грн.

Зокрема такий розмір грошової застави – 4723 грн. – будуть змушені внести, зокрема, кандидати на посаду Бережанського, Кременецького та Чортківського міського голови.

А от кандидатам на посаду міського голови Тернополя потрібно буде внести грошову заставу в розмірі близько 38 тис. 673 грн., організаціям партій, яка висувають виборчий список кандидатів в депутати до Тернопільської міської ради – аналогічну суму – близько 38 тис. 673 грн.

А от розмір грошової застави до Тернопільської обласної ради становить приблизно – 172 тис. 422 грн. за виборчий список кандидатів від політичних партій.

Також ми порахували приблизні розміри грошових застав і до інших міських рад в Тернопільській області, зокрема до Бережанської, Кременецької та Чортківської міської ради. Організаціям політичних партій, які висувають виборчий список кандидатів в депутати Бережанської міської ради потрібно буде внести грошову заставу в розмірі приблизно 2884 грн., до Кременецької міської ради – близько 3264 грн., а до Чортківської міської ради розмір грошової застави буде приблизно 4635 грн.

Від чого залежить розмір грошової застави?

«Розмір грошової застави для кандидатів в депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради залежить лише від рівня мінімальної заробітної плати , який вже є визначеним і змінюватись до початку виборчого процесу скоріш за все не буде, оскільки це потребує внесення змін до Державного бюджету України через проведення позачергового пленарного засідання Верховної ради України – зазначає Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС

А от розмір грошової застави для кандидатів у депутати обласної, районної, районної у місті, а також міської, селищної, сільської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради, а також для кандидатів на посаду міського голови (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) або організацій відповідної партії вищого рівня, а також осіб, які висуваються шляхом само висування буде залежати також від кількості виборців відповідного єдиного територіального виборчого округу для кожного виду виборів окремо станом на день початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів, тобто на 5 вересня 2020 року. Але оскільки ці дані, на нашу думку, досить суттєво не зміняться за приблизно як місяць часу до початку виборчого процесу, ми порахували приблизну суму грошової застави, виходячи із відомостей Державного реєстру виборців станом на 31 липня 2020 року.»

Також варто врахувати той факт, що внаслідок реформи децентралізації, кількість виборців в новоутворених сільських, селищних, міських територіальних громадах, який враховується у «формулі» визначення розміру грошової застави збільшиться (однак, на нашу думку, не досить суттєво) в порівнянні із тими даними, які оприлюднені сьогодні на сайті Державного реєстру виборців.

Кому ж повернеться грошова застава?

Грошова застава, внесена організацією партії, яка висунула кандидатів у депутати, або організацією відповідної партії вищого рівня, або кандидатом, який висувався шляхом самовисування, повертається у разі, якщо за підсумками виборів організація партії отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів (тобто організація партії подолала 5% бар’єр підтримки виборців на виборах до відповідної ради) або кандидата визнано обраним у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів, на рахунок суб’єкта внесення застави, з якого вносилася грошова застава.

Також грошова застава повертається відповідному суб’єкту внесення, якщо за результатами місцевих виборів кандидата визнано обраним сільським, селищним, міським головою.

В інших випадках грошова застава у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів перераховується відповідно до сільського, селищного, районного у місті, міського, районного, обласного, республіканського Автономної Республіки Крим бюджету.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: Щодо новацій, які стосуються грошової застави, то згідно внесених змін до Виборчого кодексу, раніше грошову заставу мали вносити лише організації партій, які висували виборчий список кандидатів у депутати обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) ради, на посаду міського голови (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб), а також особи, які висувалися кандидатом на посаду міського голови (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) шляхом само висування. Однак проаналізувавши внесені зміни до Виборчого кодексу від 16 липня 2020 року, треба зазначити, що тепер грошову заставу будуть сплачувати кандидати в депутати до всіх рівнів місцевих рад, тобто до сільської, селищної, міської, районної та обласних рад , а також кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови. А другою новацією внесених змін до ВКУ щодо грошової застави є те, що розмір такої грошової застави у 9 разів зменшений згідно формули її визначення, ніж це було у вже «старій» редакції Виборчого кодексу.

Принагідно нагадаємо, що до внесених змін до Виборчого кодексу політичним партіям, які висували виборчий список до Тернопільської міської ради чи кандидатам на посаду Тернопільського міського голови мали б внести грошової застави в розмірі приблизно 347 тис. грн., а за виборчий список до Тернопільської обласної ради політичні партії мали б внести приблизно 1 млн. 557 тис. грн. грошової застави