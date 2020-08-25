“Промінчики” запрошують на День відкритих дверей

Обіцяємо, що новий навчальний рік буде цікавим та насиченим. Ми оновили старі та підготували для дітей нові програми, які будемо раді представити вам на презентаційних заняттях: 29 серпня – програми для дошкільнят; 5 вересня – програми для школярів.

А ще на всіх, хто прийде до нас на День відкритих дверей, чекає КОЛЕСО ФОРТУНИ. Крутнувши це колесо, ви дізнаєтеся, на яку суму отримаєте ПОДАРУНКОВИЙ СЕРТИФІКАТ від “Промінчиків”: 100, 200, 300, 400 чи 500 грн!

29 серпня презентація програм для дошкільнят (1-6 р.):

☑️“Перші кроки з мамою” (1-3 р.)

☑️“Граючись, розвиваємось” (3-4 р. і 4-5 р.)

☑️“До школи з радістю” (5-6 р.)

☑️Англійська мова за авторською методикою Мещерякової (3-5 р. і 5-6 р.)

☑️Студія музики і вокалу “Дзвіночки” (3-5 р.)

☑️Хореографічна студія “Зірочки” (3-5 р.)

5 вересня презентація програм для школярів (6-15 р.):

☑️Експрес-курс “ЛегкоЧитання” (1-2 кл.)

☑️Експрес-курс “ШвидкоЧитання” (2-4 кл.)

☑️Англійська мова за авторською методикою Мещерякової (1-4 кл.)

☑️Студія музики і вокалу “Дзвіночки” (6-9 р.)

☑️ЛАБОРАТОРІЯ УСПІХУ (цикл психологічних тренінгів) (9-12 р.; 13-15 р.)

Не дивлячись на коронавірус, життя триває, а діти наші ростуть і не чекають, поки закінчиться карантин.Тому обирайте програми, що вас зацікавили, і записуйтеся на Дні Відкритих Дверей!



Ми зі свого боку гарантуємо дотримання усіх протиепідемічних правил (вологе прибирання, дезінфекція усіх поверхонь, кварцування кімнат двічі на день, масочний режим для дорослих).

Щоб дізнатися розклад і записатися, дзвоніть 067-353-1432.