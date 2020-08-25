12:56 | 25.08.2020
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На Тернопільщині загинув чоловік, впавши з драбини

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Нещасний випадок зі смертельним наслідком трапився у Тернопільському районі. Про це повідомляють в прес-службі Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

У суботу, 22 серпня, близько 16.30, у селі Романівка загинув 50-річний місцевий житель.

Чоловік упав з драбини, піднімаючись на електроопору.

Правоохоронці припускають, що чоловіка могло вдарити струмом, він не втримався та втратив рівновагу. Від отриманих травм мешканець Романівки помер на місці події.

Остаточну причину смерті встановить судмедекспертиза.

Відомості  за даним фактом внесено в ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ з додатковою кваліфікацією – нещасний випадок.

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