Станом на сьогодні в лікарнях Тернополя – 140 хворих на COVID-19

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ШТАБУ СТАНОМ НА 20 ЛИСТОПАДА

Загалом у лікарнях Тернополя – 140 хворих на COVID-19.

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 61 хворий на коронавірус. 25 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 19 – на кисневому концентраторі. 1 людина підключена до апарату ШВЛ. 1 пацієнт у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській дитячій лікарні – 14 хворих ( 9 дітей і 5 дорослих) з підтвердженим COVID-19. 3 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску. 14 людей у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській лікарні №3 перебуває 33 хворий на коронавірус. 23 пацієнтів перебувають на кисневому концентраторі, 6 пацієнтів – на кисневій підтримці через маску. 2 людей підключених до апарату ШВЛ. 16 людей у лікарні з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській лікарні №2 – 32 хворих з підтвердженим COVID-19. 10 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 5 – на кисневому концентраторі. 2 людей підключених до апарату ШВЛ. 6 людей у лікарні – з підозрою на коронавірус.