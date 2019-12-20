Внаслідок ДТП під Тернополем у лікарні опинились жінка та 5-річна дівчинка

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 грудня на автодорозі Р-41 перед с. Гаї Шевченківські Тернопільського району.

Близько 09.00 годин тут відбулося зіткнення автомобілів «Renault Scenic» та «Jaguar S-Type».

Внаслідок ДТП травмувалась водій автомобіля «Jaguar» 44-річна жителька с. Біла, яку з важкими травмами госпіталізовано в Тернопільську міську лікарню швидкої медичної допомоги. Також, у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні опинилась п’ятирічна пасажирка автомобіля «Renault» жительку м. Тернопіль.