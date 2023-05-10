SKOFKA презентує відразу два потужних сингли!

«Погані сусіди» та «Мир на землі». SKOFKA вперше в цьому році презентує треки!



Український репер SKOFKA презентує одразу два прем’єрні сингли: «Погані сусіди» та «Мир на землі» після довготривалої паузи.



«Погані сусіди» — цей трек про несправедливість та усвідомлення прикрої реальності та її абсурду. Про тих, хто сьогодні називає тебе «братом», а завтра встромляє ніж тобі у спину і знаходить цьому чудернацькі виправдання.



«Мир на землі» — пісня про віру, про перемогу, яка однозначно буде. Головне — сприймати реальність у правильному контексті та розуміти правду. Перемога може прийти несподівано, а може, доведеться ще трохи зачекати. Але вона все одно настане!



«Погані сусіди» коментар від SKOFKA:

Не дай Боже нікому таких сусідів, які лицемірно називали нас братнім народом, але потім встромили ніж у спину. Я з 1994 року, багато чого не побачив і не почув, що побачили й почули, відчули наші батьки, діди та прадіди, бабусі та прабабусі. Вони казали нам, згадайте: бережи, внучку погріб, бо як буде війна, то буде, куди сховатися. А ми тоді сміялися, і близько ці слова ніхто не сприймав. Але вони були праві, на жаль. На жаль, тепер ми — ті, хто буде казати подібні слова своїм дітям і онукам. “Але пройдуть часи смутні геть, забудем ці страшні сирени ми” й буде перемога, тому що я “Вірю, буде мир на землі». Головне — не забути, якою ціною. Вічна пам‘ять Героям і Слава Україні

Сингл за посиланням https://song.link/pogani_susidy

«Мир на землі» коментар від SKOFKA:

Пам‘ятаєте, як у перші дні ми гадали, передбачали, через скільки часу закінчиться війна? Через 3 дні, потім десь через декілька тижнів, потім місяців і з кожним днем ми підсвідомо називали вже більший проміжок часу, коли закінчиться війна. Зараз уже багато хто не може гадати, оскільки зрозуміло, що вона закінчиться тільки тоді, коли ми переможемо, а буде це тоді, коли ми заберемо своє. На жаль, попри втішні прогнози деяких аналітиків, яких ми звикли слухати і читати, закінчиться це все невідомо, коли, реальність набагато неприємніша чим прогноз військового експерта з Ютубу. Але я особисто знаю одне, що це точно закінчиться колись, точно переможемо, тому що ми на стороні правди й точно “Вірю буде мир на землі”.

Сингл за посиланням https://song.link/myr_na_zemli