У Тернополі рятували малолітню дитину з закритої автівки

10 травня рятувальним відділенням ГРР АРЧ з ліквідації наслідків НС АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області здійснено виїзд на допомогу батькам у доступі до малолітньої дитини, яка опинилась в автомобілі у дитячому автокріслі. З технічних причин авто зачинилось, а ключі знаходились в салоні.

Рятувальниками, у присутності батьків, за допомогою спеціального обладнання для руйнування скла вибито скло з водійської сторони та надано доступ до дитини.

Дана подія трапилась у м. Тернополі по вул. Карпенка.