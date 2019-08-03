Безбарвну пляшку тернополянка Наталія Дмитровська перетворює на плетиво з вишуканих квітів

Якщо вперше побачити дерев’яні чи скляні вироби, які прикрашує в техніці декупаж талановита тернополянка Наталія Дмитровська, буде здаватися, ніби предмети неймовірно красивими узорами розмалював дуже вмілий художник.

Як розповіла талановита тернополянка, головна перевага декоративного декупажу в доступності. Будь-яка людина, навіть далека від мистецтва, зможе створити шедеври. А займатися творчим оформленням предметів дівчину надихнула знайома, яка також працює в цій техніці та має свій магазин з виробами ручної роботи чи оздоблення.

— Займаюся насамперед оформленням пляшок, однак можу оздоблювати і будь-яку іншу посудину зі скла чи навіть дерев’яні вироби. Це – вази, рамки, слойки, горщики та інше. Коли вдруге була в декреті, мала вільний час для того, щоби подумати, помріяти, знайти заняття до душі. Саме тоді найшло натхнення прикрашати вироби. Першою моєю роботою була дерев’яна цукерниця, яка, завдяки техніці декупаж, отримала новий вигляд. Після цукерниці взялася за дерев’яні кухонні лопатки і дощечку для нарізки продуктів, яким дуже підійшла моя оздоба. Вже минуло близько два роки, як я займаюся оформленням виробів у цій техніці, — зазначила тернополянка.

Як поділилася умілиця, декорувати можна практично все, що завгодно. Починаючи від керамічних, пластмасових, скляних предметів, і закінчуючи стінами, меблями, тканинами. Завдяки цьому найпростіші речі перетворюються в ексклюзивні. Навіть звичайний непотріб може стати прекрасною частиною декору, – пишуть Тернополяни.

— Для того, щоби прикрасити виріб, використовую різноманітні матеріали: акрилові фарби, текстурні пасти, пензлики, кольорові серветки з малюнками, спеціальний клей для приклеювання тонкого паперу та інше. Всі ці речі можна придбати в інтернет-магазині. Над ідеями для оформлення довго не думаю – фантазія в мене багата. Переважно виробам надаю квіткового принту. Під час роботи важливо дбати про те, щоби правильно було наведено контур. Потрібно також вміти вдало наносити папір на предмет, аби не було помітно серветку. Треба й чекати, доки виріб підсохне після нанесення фарби, клею. Тож робота над оздобленням потребує терпеливості, уваги та старанності. Цікаво, що в мене ніколи не виходить прикрасити річ так, щоб зробити дві ідентичні. Серветка може не так лягти на папір, колір виробу може бути темніший чи світліший. Та це тільки додає «родзинки» до робіт, — поділилася Наталія Дмитровська.

Додамо, що техніка декупаж «зародилася» в Китаї 900 років тому. Китайці прикрашали предмети декору, будинки різнокольоровими елементами з тонкого паперу. В Європі такий вид техніки став популярним у XVII столітті, а в наш час він для багатьох перетворився на захоплююче хобі чи навіть прибутковий бізнес.