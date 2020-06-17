22 червня розпочинають свою мандрівку перші учасники табору “Бруньки”. Програма табору – “За 10 днів навколо світу!” .



Що тут робитимуть діти? Подорожуватимуть. Так, щодня – нова країна і багатезно нестандартних та творчих занять, рухливих ігор, змагань, вікторин, екскурсій та однозначно цікавих відкриттів. Кожної днини дитина радуватиме не лише досягненнями у кулінарії, новими знаннями та подарунками, зробленими власноруч. Ми прагнемо зробити наших дітей розвинутішими, соціально адаптованішими, ерудованішими і, що найголовніше, – щасливішими, – розповідає засновниця табору “Бруньки” Ірина Марцінковська.



Літній табір у центрі Тернополя розташований у приміщенні студії “Бебіко” на вул. Фудьковича (навпроти “Пласту”) на другому поверсі. Режим роботи: з 8.45 до 17.30.



Передбачено легкий сніданок, обід та підвечірок. Весь посуд – одноразовий, крафтовий, з екологічних матеріалів.



Приміщення обслуговує сенсорний санітайзер+кожен педагог має мобільні санітайзери.



Діти повинні мати змінне взуття, бо для нас принципово важливою є санітарія.



Щодня передбачені екскурсії, розвиваючі ігри на свіжому повітрі та у приміщенні, майстер-класи, творчі майстерні та вікторини.



Вартість першої зміни – 2600 грн.

У таборі працюватимуть з дітьми два педагоги. Додаткові заняття з тімбілдінгу, розвитку уважності та емоційного інтелекту проводитиме дитячий психолог.



На початку зміни кожен учасник мандрівки отримає “Паспорт”, в котрому будуть цікаві відмітки про кожну відвідану країну. А наприкінці нашої двотижневої подорожі буде пам’ятний подарунок, котрий неодмінно стане приємним спогадом та напевне знадобиться на початку вересня у школі



Деталі за тел. 067 97 99 448 (Ірина)

Освітній простір “Бруньки”

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