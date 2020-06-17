У Володимира Труша вимагають прозвітувати про боротьбу з COVID-19 в області

Тернопільська обласна рада пропонує голові ОДА Володимиру Трушу поінформувати сесію обласної ради про стан боротьби із захворюванням на COVID – 19 і здійснення заходів по боротьбі з поширенням коронавірусу в Тернопільській області

Нещодавно в Тернопільській обласній раді відбулася нарада уповноважених представників депутатських фракцій у Тернопільській обласній раді, під час якої обговорили підготовку до проведення четвертого пленарного засідання чотирнадцятої сесії Тернопільської обласної ради та визначили першочерговий розгляд включених до порядку денного сесії питань

На думку керівників фракцій сесія має насамперед заслухати інформацію голови Тернопільської обласної державної адміністрації про стан виконання Тернопільською обласною державною адміністрацією за період з початку 2020 року повноважень, передбачених пунктом 4 частини першої статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», щодо здійснення фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, які перебувають в галузевому підпорядкуванні Тернопільської обласної державної адміністрації. Далі депутати мають намір обговорити питання «Про врегулювання питання організації та фінансування проходження щорічного медичного огляду працівниками загальноосвітніх закладів у 2020 році».

Також уповноваженими представниками депутатських фракцій у Тернопільській обласній раді в ході наради була висловлена і одностайно підтримана вимога заслухати на четвертому пленарному засіданні інформацію голови Тернопільської обласної державної адміністрації про стан боротьби із захворюванням на COVID – 19 і здійснення заходів по боротьбі з поширенням коронавірусу в Тернопільській області.

Таким чином, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», регламентом Тернопільської обласної ради шостого скликання, з метою належної підготовки перелічених питань до розгляду на четвертому пленарному засіданні чотирнадцятої сесії Тернопільської обласної ради До ТОДА було направлено відповідний лист, яким повідомлялось про необхідність до 17 червня 2020 року, надати Тернопільській обласній раді в письмовому вигляді наступну інформацію:

Про стан виконання Тернопільською обласною державною адміністрацією за період з початку 2020 року повноважень, передбачених пунктом 4 частини першої статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», щодо здійснення фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, які перебувають в галузевому підпорядкуванні Тернопільської обласної державної адміністрації. Про стан боротьби із захворюванням на COVID – 19 і здійснення заходів по боротьбі з поширенням коронавірусу на території Тернопільській області. Про стан організації та фінансування проходження щорічного медичного огляду працівниками загальноосвітніх закладів у 2020 році.

А також запропоновано голові облдержадміністрації Володимиру Трушу бути готовим особисто поінформувати Тернопільську обласну раду з першого та другого питань, а також визначити доповідачів з третього питання.

До слова, четверте пленарне засідання чотирнадцятої сесії обласної ради відбудеться на початку липня.