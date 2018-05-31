Вже завтра у Тернополі відбудеться виставка робіт талановитої художниці Олесі Гудими!

Першого червня тернополян очікує неймовірне дійство. У Художньому музеї на вулиці Крушельницької о 15 годині відбудеться відкриття виставки талановитої художниці Олесі Гудими, яка вже давно стала творчим символом нашого міста.

За останні роки мала багато виставок, але у Тернополі персональна була 8 (!) років тому, тому для мене це важлива подія – показати вживу результат багаторічної праці, пошуків, росту, врешті-решт — почуттів. Тому 1 червня о 15:00 годині в Художньому музеї на вулиці Крушельницької мої картини чекатимуть на своїх глядачів, – поділилась анонсом з “Поглядом” художниця.

До слова, неймовірні картини Олесі Гудими вражають барвами та щирістю. А ще вони випромінюють особливе тепло, яке, здається, торкається серця.