Тернопільська школа №5 відкриває додатковий п’ятий клас

У зв’язку із відкриттям додатково 5-В класу в Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, відповідно до рішення ради школи від 29.05.2018 року адміністрація школи повідомляє про те, що конкурсні випробування для дітей, які претендують на навчання у 5-му класі відбудуться 5 червня 2018 року о 10.00 годині у приміщенні школи – кабінет № 305.

Примітка: взірці заяв про допуск до випробувань та зарахування у 5-й клас додаються:

Про конкурсне приймання дітей до п’ятого класу

Заява для участі у конкурсі в 5 клас

Заява на зарахування у 5 клас