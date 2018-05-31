Незвичні традиції: як провели на пенсію рятувальника з Тернопільщини

Сьогодні, 31 травня, колектив збаразьких рятувальників урочисто провів на заслужений відпочинок командира відділення ДПРЧ-4 Управління, старшого прапорщика служби цивільного захисту Мирослава Стефанишина.

“Його професіоналізм та відданість справі, під час виконання службових обов’язків, врятували не одне людське життя. Це людина, яка усю свою душу вклала у розвиток пожежної охорони, виховання молодого покоління пожежно-рятувальної служби Тернопільщини, — розповів про Мирослава Євстахович його колега Ігор Ваверчак. — За роки служби Мирослав Євстахович заробив значний авторитет, адже є тренером збірних Управління з легкої атлетики та поліатлону, активним учасником спортивного життя Управління. Молоде покоління має на кого рівнятися!!! Дякуємо за службу, бажаємо міцного здоров’я, сімейного затишку, достатку, благополуччя та мирного неба над головою”.

За традицією, з пожежного гідранта по черзі колеги-рятувальники облили Мирослава Стефанишина водою від голови до п’ят. Новоспеченому пенсіонеру подарували статуетку покровителя пожежників святого Флоріана та інші презенти.

Фото Ігоря Ваверчака.