Тернопільські учні мають змогу провести канікули з користю в «Промінчиках»

“Healthy lifestyle”!!!

Протягом 5 днів діти дізнаватимуться про те, як вести здоровий спосіб життя і побачать безліч переваг жити саме так.

🔹Чому важливо регулярно мити руки з милом? Як правильно це робити?

🔹Як правильно чистити зуби? Що буде, якщо цього не робити?

🔹Що таке здорове харчування? 🥕🥚 Що відбувається в організмі після вживання чіпсів чи кока-коли? 🥯

🔹З яких органів і систем складається наш організм? Як підтримувати свої м’язи, серце в хорошій формі?

🔹Як наші думки впливають на наше здоров’я?

На ці та багато інших питань діти отримають вичерпні відповіді. При чому це не буде нудна теорія, це буде безліч різноманітних дослідів і експериментів. Адже недаремно кажуть: краще 1 раз побачити, ніж 100 разів почути.

Здоровий спосіб життя неможливий без спорту🤾‍♀️🤸‍♂️ І на цій зміні на дітей щодня чекатимуть цікаві спортивні майстер-класи, а саме:

☑️повітряна гімнастика

☑️гімнастика цигун

☑️скелелазання

☑️танці хіп-хоп

☑️катання на ковзанах ⛸на ковзанці «Ескімос».

А також щоденна ігротека з найкращими настільними іграми, кулінарний майстер-клас по приготуванню смачних та корисних цукерок і ще багато цікавих подій! Нудьгувати часу не буде.

Наш табір працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00.

За додатковою інформацію та щоб записати дитину в табір, телефонуйте 067-353-1432.