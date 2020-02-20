09:32 | 20.02.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Афіша Тернополя 

Тернопільські учні мають змогу провести канікули з користю в «Промінчиках»

Redaktor 3 Views Прокоментуй!

з 24 по 28 лютого запрошуємо учнів 1-4 класу на тематичну зміну

“Healthy lifestyle”!!! 👍
Протягом 5 днів діти дізнаватимуться про те, як вести здоровий спосіб життя і побачать безліч переваг жити саме так.

🔹Чому важливо регулярно мити руки з милом? Як правильно це робити?
🔹Як правильно чистити зуби? Що буде, якщо цього не робити?
🔹Що таке здорове харчування?🍓🥕🥚 Що відбувається в організмі після вживання чіпсів чи кока-коли?🍕🥯🌭
🔹З яких органів і систем складається наш організм? Як підтримувати свої м’язи, серце в хорошій формі?
🔹Як наші думки впливають на наше здоров’я?

На ці та багато інших питань діти отримають вичерпні відповіді. При чому це не буде нудна теорія, це буде безліч різноманітних дослідів і експериментів. Адже недаремно кажуть: краще 1 раз побачити, ніж 100 разів почути.

Здоровий спосіб життя неможливий без спорту🤾‍♀️🤸‍♂️ І на цій зміні на дітей щодня чекатимуть цікаві спортивні майстер-класи, а саме:

☑️повітряна гімнастика
☑️гімнастика цигун
☑️скелелазання
☑️танці хіп-хоп
☑️катання на ковзанах ⛸на ковзанці «Ескімос».

А також щоденна ігротека з найкращими настільними іграми, кулінарний майстер-клас по приготуванню смачних та корисних цукерок і ще багато цікавих подій! Нудьгувати часу не буде.

Наш табір працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00.

За додатковою інформацію та щоб записати дитину в табір, телефонуйте 067-353-1432.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *