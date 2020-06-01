14:27 | 1.06.2020
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Як Бережани виходили з темряви?

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У першій половині ХХ століття гасові лампи замінила електроенергія. Електрифікація мала кілька хвиль: перша – за часів Австро-Угорської влади (1916 р.), а друга вже в міжвоєнний період, у 1929-му.

1937 рік – підсвічено головний корпус Гімназії в Бережанах.
з 15 лютого цього ж року “Państwowe Gimnazjum im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w Brzeżanach” з цієї нагоди декоровано фасад. 

Перші дані про електрифікацію міста та роботу електровні зустрічаємо в 1916 році, містилась вона в корпусі млина Потоцького (вул. Тернопільська). На фото часів Першої світової бачимо вже доволі розгалужену мережу електроопор і ліхтарів – від вулиці Колійової до Різницької. Ряд фотографій демонструє нам люстри у затишних інтер’єрах помешкань початку ХХ століття. На іншому фото – електрифіковані села Дрищів та Лісники. В ході бойових дій австрійська електровня зазнала фатальних руйнувань, а обслуговування мережі міста занепало.

Кінець 1930х років (орієнтовно 1938) фото комплексу Героїв війн за Польщу. На бризолітових плитах добре помітно плафони. 

У пресі 1897 року зустрічаємо рекламу бережанського зігермейстра (годинникаря) Осіаса Спінделя, крамниця якого була розташована вище готелю Галіцейського. В асортименті, окрім великого вибору годинників, були й електричні дзвінки, що працювали за рахунок електромагнітів.

Винахід і широке застосування дугових ламп та ламп пришвидшило явище електрифікації. Містяни швидко відчули переваги електричного світла: незначне виділення тепла, відсутність забруднення повітря, підвищений рівень пожежної безпеки, нескладне обслуговування й експлуатація. На 1929 рік магістрат прийняв рішення поновити програму електрифікації як міста, так і передмість. Загальна вартість проєкту електровні й усієї мережі за кошторисом – 190 тисяч злотих.

Кінець 1930х років (орієнтовно 1938) фото комплексу Героїв війн за Польщу. На бризолітових плитах добре помітно плафони. 

Першим етапом було профінансовано міську електровню, потужності якої вистачало для генерування енергії на 1000 жарувок (лампочок). У світлу пору доби електровня працювала також для промислових цілей Бережан.

Над дверима кав’ярні Гранд (цент фото) помітно вхідний електричний ліхтар, Бережани 30 роки ХХ ст. На передньому плані група містян, серед яких бачимо двох гімназисток. На лівому рукаві однієї з них, шеврон гімназії з державним номером навчального закладу “604”.
Джерело Олег Захарків


Мережа була спроєктована в такий спосіб, аби й мешканці віддалених від центру дільниць могли сповна відчути переваги електроенергії – рівномірний доступ до кожного району міста було закладено у проєкті з самого початку. Влада й інженерна еліта міста стверджували, що світло не може бути привілеєм центру. Потужність мережі 30-х років ХХ ст. можемо побачити на фото вулиці Львівської – масивність електроопор і чисельність проводів вражає. Частину витрат на проведення та монтаж мережевого обладнання мали покрити зацікавлені мешканці Бережан. Хоч електрифікація містечка була неминучою, в 30-х роках паралельно з електричним освітленням використовували гасове.

У 30-х роках відбувся справжній сплеск популярності електроенергії. На площі Ринок працювала крамниця з електричним устаткуванням інженера Романа Кордуби. Чи не першим будинком, який отримав електричне освітлення фасаду (в 1937 році), був корпус гімназії. Також у плані електрифікації було міське кладовище, зокрема поховальний комплекс героїв війн за Польщу. Щоб зарядити акумулятор у Бережанах 30-х років – слід було звернутись до Кароля Марамароша, що працював на вулиці Iwaszkiewicza 11 (сучасна Братів Лепких). Із поширенням електроенергії зростав і попит на радіо. Наприклад, у друкарні Ціхоцького можна було придбати вживані радіоприймачі батарейного або ж лампового типів!

Не відставали в процесі електрифікації й деякі села Бережанського повіту. В селі Ценів планували провести електричне освітлення у 30-х роках, проте справа закінчилась халепою, оскільки під час акції пацифікації млин з електроустаткуванням згорів, а власники навіть не одержали достойного відшкодування.

Старше офіцерство Австро-Угорщини в Бережанах часів Першої світової. У центрі фото небагата люстра – свідчення першої хвилі електрифікації міста.

Проте вже у 1934 році зустрічаємо інформацію про два парові млини у цьому ж селі, які мали електричний струм (до 1934-го світло мало лише сільське приходство). Навіть у селі Щепанів, що колись було частиною Бережанського повіту (зараз Козівський район), на нічних змінах поліцейські користувались «електричними світилками» – ліхтариками.

ідея: Музичка М.
ред. Хоптяк І.

Більше фото – ТУТ.

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