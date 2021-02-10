АНГЛІЙСЬКА з 3-х років: ВЧИТИ МОВУ чи ГОВОРИТИ? А яка різниця, спитаєте ви? Різниця є, і дуже велика. Коли вашій дитині був 1 рік, ви відразу вчили її українській мові? Тобто знайомили її з буквами, відмінками іменників, часами дієслів? Звичайно, ні! Дитина просто щодня чула, що говорите ви та інші дорослі, поступово вона починала розуміти, а потім й говорити українською. І лише в школі, вільно володіючи українською, діти починають знайомитися з мовою як системою знаків.

Коли справа стосується іноземної мови, зазвичай все перевертається з ніг на голову. Дітей, які вперше стикаються з англійською, відразу починають знайомити з англійською абеткою. А першокласників, які не тільки ще не говорять англійською, а навіть не розуміють її, починають вчити читати.

Чи знаєте ви, що у дітей віком 3-9 років є унікальна можливість створити в мозку другий мовний центр? Тобто допомогти дитині оволодіти іноземною мовою на такому рівні, що вона не тільки буде говорити, але й думати іншою мовою. Але для цього потрібно знайомити дітей з англійською максимально природним шляхом: Чути-розуміти-говорити. Говорити відразу цілими фразами, уникати прямого перекладу, що дає можливість почати не тільки говорити, а й ДУМАТИ англійською.

Будівництво будь-якого будинку починають із закладання фундаменту. І чим глибший та міцніший фундамент, тим вищий будинок можна побудувати. Правильний підхід при знайомстві з англійською у дошкільному і молодшому шкільному віці – ЧУТИ-РОЗУМІТИ-ГОВОРИТИ – це закладання міцного фундаменту англійської мови на все життя. На цьому фундаменті у старшому віці можна зводити будь-яку кількість поверхів, вдосконалюючи рівень володіння англійською. Але закласти цей фундамент потрібно своєчасно і правильно.

У “Промінчиках” знають, як правильно закласти фундамент англійської у ранньому віці. Як зробити так, щоб дитина не просто знала окремі слова, а вільно говорила цілими фразами, навіть думала на уроці англійською. Адже протягом багатьох років діти в “Промінчиках” вчаться говорити англійською за авторською методикою В.Мещерякової «I love English», завдяки якій вільно говорять і навіть ставлять цілі мюзикли англійською мовою. А відпочиваючи за кордоном, невимушено спілкуються англійською мовою з іноземцями, дивуючи своїх батьків.

Вашій дитині зараз від 3-х до 5 років? Хочете закласти їй міцний фундамент англійської вже зараз?

У нас хороша новина для вас. В “Промінчиках” формують на весну 2 нових групи з англійської мови для малят (рівень «I can sing (game)».

Приходьте 19 лютого на День відкритих дверей (Хмельницького, 21а) і отримайте відповіді на всі свої питання, подивіться, як весело і цікаво проходять уроки англійської! Щоб записатися на День відкритих дверей, телефонуйте 067-353-1432.