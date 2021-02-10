На Тернопільщині швидка не змогла доїхати на виклик

9 лютого переметені снігом дороги завдали чимало клопотів службі швидкої допомоги. Так, районна бригада швидкої не змогла доїхати на виклик, що надійшов о 10.11 у с. Перепельники Зборівського району, де 68-річну жінку покусала собака. Потерпіла отримала гостру реакцію на стрес. Машина швидкої допомоги просто застрягла у снігових заметах по дорозі до села… Та пацієнтка без медичної допомоги не залишилась, бо виклик передали фельдшеру сімейної медицини, який і надав необхідну допомогу потерпілій.

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