У тернопільській галереї — виставка про шлях до себе

Цього четверга, 3 жовтня, о 19.00 у тернопільській галереї «Бункермуз» розпочнеться відкриття виставки «Форма відчуттів» київських мисткинь Євгенії Антонової, Ольги Антонової та Альони Шибунової.

Проєкт ставить перед глядачем важливе запитання: «Як віднайти власне Я в множинності ідей, ідентичностей, ідеологій?». Мисткині не знаходять універсальний рецепт або універсальну відповідь, проте пропонують подивитись на три шляхи до себе справжнього/ї.

Альона Шибунова аналізує кожен момент свого життя і таким чином виокремлює з виру подій свої справжні мотиви, відчуття, переконання та все те, що робить її унікальною особистістю. Результат закріплюється у мислеформах із синтетичного мармуру. Барельєфи життя як цеглинки, з яких складається кожен.

Абстракції Ольги Антонової здаються чорними, поки не вдивляємось у них — тоді в роботах проявляється колір. Так наша внутрішня спустошеність починає заповнюватися новим осмисленням себе.

Євгенія Антонова пропонує побачити свою суть у віддзеркаленнях її робіт. Складність їх кольору ніби приклад того, якими різними ми можемо бути та в той же час цілісними, коли впізнаємо у дзеркалі своє відображення. Це відображення і є відповіддю на найскладніші запитання: «Хто я? Яке моє місце в цьому світі? Чи є в моєму житті сенс?»