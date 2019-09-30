Костел св. Станіслава у Чорткові приоздобився

Завершено ремонт даху на головній вежі костелу св. Станіслава у Чорткові. Складні ремонтні роботи на великій висоті тривали все літо. Нарешті риштовання знято. Дах перекритий міддю, відповідно до настанов управління з охорони пам’яток.

Наскільки мені відомо, попереду ще повернення банківського кредиту, який римо-католицька громада взяла для виконання цього ремонту.

Тож збір благодійних коштів все ще триває, пише на своїй сторінці у Facebook Олександр Степаненко..

Без цього архітектурного шедевра Яна Сас-Зубрицького Чортків не був би тим містом, яким він є. Тому підтримання його у належному стані мало би бути справою честі не лише однієї релігійної організації, а усієї міської громади. Чи не так?

Золота пектораль